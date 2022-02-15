Канцлер ФРГ Шольц назвал хорошим знаком отвод российских военных после учений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает хорошим знаком отвод к местам дислокации части российских военнослужащих после окончания учений.

"Президент Путин в процессе переговоров говорил о своих разговорах с министром иностранных дел и с министром обороны. Я выражаю согласие с этим. Дипломатические возможности к настоящему времени не исчерпаны. Сейчас следует говорить о том, чтобы с решимостью и мужеством работать над разрешением кризиса. Нам сообщают, что отдельные подразделения отводятся, и это является хорошим знаком. Надеемся на продолжение этой тенденции", - отметил Шольф по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Шольца, Германия вместе с партнерами по Евросоюзу "будет говорить с Россией о конкретных мерах по укреплению общей безопасности.

Как ранее писал kp.ru, Шольц посчитал правильным решение о высылке российских дипломатов из Германии. По словам канцлера ФРГ, приговор по делу об убийстве в парке Тиргартен стал «ясным свидетельством того, что случились плохие вещи».