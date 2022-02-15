Шойгу прибыл с инспекцией на учения ВМФ в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ РФ в Средиземном море, сообщили сегодня, 15 февраля, журналистам в Минобороны.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота РФ в восточной части Средиземного моря, которое проводится в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях прилегающих к российской территории морей", - уточнили в ведомстве.

В том числе, руководитель ведомства в пункте материально-технического обслуживания ВМФ России в Тартусе заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Он был посвящен выполнению совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС России по поражению кораблей условного противника.

Как ранее писал kp.ru, шесть десантных кораблей России прибыли в Сирию. Учение проводилось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В целом корабли преодолели расстояние в свыше чем шесть тысяч морских миль.