«Вектор» заявил, что «ЭпиВакКорона» одинаково защищает от «дельты» и «омикрона»

"ЭпиВакКорона" защищает от "омикрона" так же хорошо, как от "дельты", Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцина «ЭпиВакКорона» защищает от штамма «омикрон» так же хорошо, как и от штамма «дельта». Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на специалистов ГНЦ «Вектор».

«Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса, показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона», - сказал собеседник агентства.

В центре объяснили, что фрагменты вирусного белка S, которые были выбраны для включения в состав вакцины «ЭпиВакКорона» при разработке препарата, являются консервативными. Это значит, что они практически не подвержены мутациям.

В «Векторе» рассказали, что штамм «омикрон» по сравнению со штаммом «дельта» оказывает на легкие человека умеренное воздействие. Это было установлено в ходе экспериментов с сирийскими хомяками. У этих животных заболевание ковидом протекает так же, как у людей. Эксперименты на хомяках также доказали эффективность вакцины.

«Легкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» хомяков были защищены от размножения «омикрона»: вирусная нагрузка в легких была снижена в восемь тысяч раз», - заявили в «Векторе».

Ранее в «Векторе» заявили, что «ЭпивакКорона-Н», третью фазу клинических испытания которой для лиц старше 60 лет одобрил российский Минздрав, не вызывает аллергии и является безопасной. Подробности здесь на kp.ru.