В Турции у москвички украли сумку с 500 тыс. рублей Фото: Сергей ЕФИМОВ

На отдыхе в Турции москвичка лишилась сумки, в которой было почти 500 тысяч рублей, а затем ее "развели" ещё на 50 тысяч, обещая вернуть украденное. Об этом kp.ru сообщил источник.

История 34-летняя женщиной произошла с накануне новогодних праздников. Жительница российской столицы полетела отдохнуть по Стамбулу. Там она первым делом заглянула в торговый центр, где у нее и "подрезали" сумочку с кучей налички (около 6 тысяч долларов и 2500 лир). Местные сотрудники правоохранительных органов после сообщения о случившемся пообещали в кратчайшие сроки разыскать злоумышленников и вернуть деньги женщине.

Спустя пару дней после возвращения домой путешественница познакомилась в Инстаграм с мужчиной. неожиданно выяснилось, что он тоже живет в Москве, а раньше, якобы работал полицейским в Турции. Девушка тут же рассказала ему свою историю о потерянной сумке, а кавалер поспешил разрешить ситуацию. Деньги москвички внезапно нашли. Вернуть их можно было только если лететь в Стамбул самой, либо внести средства за международную транзакцию - 50 тысяч рублей.

В результате женщина выбрала перевод 50 тысяч на карту новому другу. Позже они даже договорились о свидании. Одну из встреч прервал зазвонивший телефон мужчины. Оказалось, что в Турции заболела его мама и ему надо срочно лететь туда. После всего этого мужчина снова стал просить денег от москички, а та уже поняла, что дело не ладно. Женщина обратилась в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.