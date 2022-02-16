Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 февраля 2022 22:26

Врач Кубеш назвал постоянно заложенные уши возможным признаком рака

Эксперт предупредил, что злокачественные опухоли в области шеи могут дать осложнение на любую часть тела
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Врач Кубеш назвал постоянно заложенные уши возможным признаком рака

Врач Кубеш назвал постоянно заложенные уши возможным признаком рака

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чешский врач Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш рассказал о необычном симптоме рака. По его ловам, он выражается в ощущении постоянно заложенных ушей.

- Например, заложенные уши — постоянное ощущение, похожее на то состояние, после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее, - заявил специалист. Его слова приводит Express.

Доктор также добавил, что злокачественные опухоли в области шеи могут дать осложнение на любую часть тела. Опухоли в районе головы становятся все более распространенным видом, но пока информации о них мало. Он отметил, что согласно некоторым данным, этот вид онкологических заболеваний может развиваться из-за вируса папилломы человека.

Кубеш сообщил, что опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, однако иногда наблюдаются необычные проявления.

Напомним, рак – сложная болезнь, которой подвержен каждый человек в мире. Согласно данным ВОЗ риск погибнуть от сердечнососудистых заболеваний, безусловно, выше. Но основная проблема в том, что рак загадочен и зачастую не локализуется в конкретном органе.