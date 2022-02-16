Врач Кубеш назвал постоянно заложенные уши возможным признаком рака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чешский врач Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш рассказал о необычном симптоме рака. По его ловам, он выражается в ощущении постоянно заложенных ушей.

- Например, заложенные уши — постоянное ощущение, похожее на то состояние, после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее, - заявил специалист. Его слова приводит Express.

Доктор также добавил, что злокачественные опухоли в области шеи могут дать осложнение на любую часть тела. Опухоли в районе головы становятся все более распространенным видом, но пока информации о них мало. Он отметил, что согласно некоторым данным, этот вид онкологических заболеваний может развиваться из-за вируса папилломы человека.

Кубеш сообщил, что опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, однако иногда наблюдаются необычные проявления.

Напомним, рак – сложная болезнь, которой подвержен каждый человек в мире. Согласно данным ВОЗ риск погибнуть от сердечнососудистых заболеваний, безусловно, выше. Но основная проблема в том, что рак загадочен и зачастую не локализуется в конкретном органе.