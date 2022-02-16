WSJ: Четвертый человек в мире вылечился от ВИЧ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мире четвертый человек полностью излечился от ВИЧ-инфекции. Это удалось сделать врачам из Нью-Йорка (США) с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови, пишет Тhe Wall Street Journal.

Отмечается, что пациентом была женщина средних лет, у нее также диагностировали лейкемию через четыре года после выявления ВИЧ-инфекции, не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года и в ее теле не появляется никаких признаков инфекции.

В качестве лечения специалисты выполнили пересадку стволовых клеток от ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Позже они провели переливание пуповинной крови от новорожденного.

В 2020 году ученые рассказали о третьем случае полного излечения от инфекции ВИЧ: 36-летний житель Бразилии прошел курс лечения с помощью антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), заставляющего зараженные клетки пробуждать латентный вирус и делающего их уязвимыми для иммунной системы.