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Здоровье16 февраля 2022 3:54

Гинцбург анонсировал исследование «коктейля из антител» от коронавируса

Пакет документов для исследования уже подан
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Гинцбург анонсировал исследование «коктейля из антител» от коронавируса

Гинцбург анонсировал исследование «коктейля из антител» от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени ожидается получение разрешения на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии им.Гамалеи. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

- Пакет документов для получения соответствующего разрешения на проведение клинических исследований уже подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение, - сказал специалист РИА Новости.

Напомним, препарат против ковида на основе моноклональных антител - это российский аналог того препарата, которым в США лечили Дональда Трампа в 2020 году. Личный врач главы Белого дома Шон Конли рассказывал журналистам, что политику сделали инъекцию "коктейля антител против COVID-19", разработанного фирмой Regeneron. Кроме того, по предписанию лечащего врача Трамп принимал витамин D, фамотидин, цинк, мелатонин и аспирин для понижения температуры.