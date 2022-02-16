Гинцбург анонсировал исследование «коктейля из антител» от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени ожидается получение разрешения на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии им.Гамалеи. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

- Пакет документов для получения соответствующего разрешения на проведение клинических исследований уже подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение, - сказал специалист РИА Новости.

Напомним, препарат против ковида на основе моноклональных антител - это российский аналог того препарата, которым в США лечили Дональда Трампа в 2020 году. Личный врач главы Белого дома Шон Конли рассказывал журналистам, что политику сделали инъекцию "коктейля антител против COVID-19", разработанного фирмой Regeneron. Кроме того, по предписанию лечащего врача Трамп принимал витамин D, фамотидин, цинк, мелатонин и аспирин для понижения температуры.