Умер композитор Баппи Лахири, считавшийся классиком "эпохи диско" в Болливуде Фото: EAST NEWS

В возрасте в 69 лет в ночь на среду, 16 февраля, ушел из жизни знаменитый индийский композитор и певец, которого считали классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири.

Как передает информационное агентство Press Trust of India, артист, настоящее имя которого Алокеш Лахири, умер в одной из клиник Мумбаи в полночь. «Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи», - приводит агентство слова представителя клиники.

Баппи Лахири называют основоположником диско-стиля в музыке индийского кино, поскольку именно он стал композитором многих популярных фильмов, снятых 1970-1980 годов. Лахири также стал автором музыки к таким популярным в Советском Союзе и России фильмам как «Танцор диско» (1982), «Танцуй, танцуй» (1987), «Любовь, любовь, любовь» (1989) и многим другим. Некоторые песни в этих кинолентах композитор исполнял сам.