В представительстве России при ООН обвинили постпреда Украины в демагогии Фото: REUTERS

Утверждения постоянного представителя Украины в Организации объединенных наций Сергея Кислицы о том, что Россия не имеет права на членство ООН, построены на демагогии, заявил зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. Ранее Кислица заявил, что России после развала СССР до сих пор не прошла процедуру вступления в ООН, а в самой организации документы по этому вопросу скрыли.

«Господин Кислица основывает свою позицию на наборе псевдоюридических утверждений, делая вид, что они являются аксиомой. Его выступление построено на пустой демагогии и умышленном искажении фактов», – сказал российский дипломат в беседе с РИА Новости.

Как отметил Полянский, украинский постпред в своем высказывании перепутал понятия «государство-продолжатель» и «государство-правопреемник». В первом случае, объяснил он, от международные обязательства автоматическим продолжаются тем же государством-субъектом, но только с другим названием. Именно таким субъектом и является Россия, сообщил дипломат

«Правосубъектность СССР не прекратилась после 1991 года – она продолжилась под названием «Российская Федерация». Приравнивая «государство-продолжатель» к «государству-правопреемнику», господин Кислица успешно доказывает свою полную юридическую безграмотность», – добавил Полянский.