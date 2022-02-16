Россияне назвали сумму, на которую можно достойно жить на пенсии
Фото: Иван ВИСЛОВ
Россияне назвали достойную сумму пенсии. По мнению большинства – пенсионер не снизит свой уровень жизни, если будет ежемесячно получать 55,5 тысяч рублей.
В настоящее время средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров составляет почти 19 тысяч рублей, а у работающих – 14 тысяч рублей. Если говорить о последних, то в Минтруде их доходы оценивают в среднем в 66 тысяч рублей.
Что касается желаемой суммы дохода, то она зависит от пола и региона проживания респондентов, принявших участие в исследовании СберНПФ.
Например, мужчины хотят ежемесячно получать 60 тысяч рублей, а женщин устроит - 51 тыс.рублей.
Причем люди в возрасте до 30 лет полагают, что комфортная сумма для жизни на пенсии составляет 60 тысяч рублей. А вот пенсионеры уверены, что достаточно иметь сумму в 33 тысяч рублей, чтобы жить достойно, пишет газета "Известия".
Регионы, где хотят получать самую высокую пенсию:
Москва- 83,9 тыс. рублей,
Санкт-Петербург - 77,4 тыс.руб,
Хабаровск - 74,6 тыс.руб,
Владивосток - 73,8 тыс.руб,
Тюмень - 68,8 тыс. руб.
Регионы, где озвучили минимальные требования к пенсии:
Астрахань - 42,1 тыс.руб,
Пенза - 42,9 тыс.руб,
Саратов - 43,3 тыс.руб,
Набережные Челны - 45,3 тыс.руб,
Оренбург - 47 тыс.руб.
Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6%.
Депутат Госдумы (ГД) Николай Арефьев согласен, что выплаты нужно увеличивать.
- У нас среднедушевой доход 49,9% населения менее 19 тысяч рублей. Что с них отложишь, если восемь тысяч уйдет на коммуналку, в Москве больше. Если берёшь кредит, то это такая кабала, что не вылезешь никогда, - отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT, не усомнился, что подобный шаг обязательно будет принят. И назвал это «хорошей поддержкой» людей, которые отслужили определенное время в Вооруженных силах России, а также приравненных к ним лиц.