Россияне назвали сумму, на которую можно достойно жить на пенсии Фото: Иван ВИСЛОВ

Россияне назвали достойную сумму пенсии. По мнению большинства – пенсионер не снизит свой уровень жизни, если будет ежемесячно получать 55,5 тысяч рублей.

В настоящее время средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров составляет почти 19 тысяч рублей, а у работающих – 14 тысяч рублей. Если говорить о последних, то в Минтруде их доходы оценивают в среднем в 66 тысяч рублей.

Что касается желаемой суммы дохода, то она зависит от пола и региона проживания респондентов, принявших участие в исследовании СберНПФ.

Например, мужчины хотят ежемесячно получать 60 тысяч рублей, а женщин устроит - 51 тыс.рублей.

Причем люди в возрасте до 30 лет полагают, что комфортная сумма для жизни на пенсии составляет 60 тысяч рублей. А вот пенсионеры уверены, что достаточно иметь сумму в 33 тысяч рублей, чтобы жить достойно, пишет газета "Известия".

Регионы, где хотят получать самую высокую пенсию:

Москва- 83,9 тыс. рублей,

Санкт-Петербург - 77,4 тыс.руб,

Хабаровск - 74,6 тыс.руб,

Владивосток - 73,8 тыс.руб,

Тюмень - 68,8 тыс. руб.

Регионы, где озвучили минимальные требования к пенсии:

Астрахань - 42,1 тыс.руб,

Пенза - 42,9 тыс.руб,

Саратов - 43,3 тыс.руб,

Набережные Челны - 45,3 тыс.руб,

Оренбург - 47 тыс.руб.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6%.

Депутат Госдумы (ГД) Николай Арефьев согласен, что выплаты нужно увеличивать.

- У нас среднедушевой доход 49,9% населения менее 19 тысяч рублей. Что с них отложишь, если восемь тысяч уйдет на коммуналку, в Москве больше. Если берёшь кредит, то это такая кабала, что не вылезешь никогда, - отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT, не усомнился, что подобный шаг обязательно будет принят. И назвал это «хорошей поддержкой» людей, которые отслужили определенное время в Вооруженных силах России, а также приравненных к ним лиц.