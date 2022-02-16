Natura Siberica начнет выпускать новую экологичную косметику

Группа компаний Natura Siberica объявила о запуске новых линеек продукции и обновлении своих брендов. Известный производитель косметики перейдет на экологичное производство и изменит фирменный стиль, используя инновационные решения в упаковке. Natura Siberica собирается последовательно сократить углеродный след при выпуске косметики и уменьшить объем используемого неперерабатываемого пластика. Кроме того, группа компаний пополнит линейки нескольких брендов новой безводной косметикой. Всего в 2022 году Natura Siberica планирует выпустить около 580 новых наименований продукции.

По словам генерального директора ГК Natura Siberica Феликса Либа, значительные изменения затронут ассортимент всех брендов. Производитель инвестирует в разработку и выпуск новых продуктов около 500 миллионов рублей.

- Вместе с развитием фирменного стиля брендов ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах, - рассказал Феликс Либ. - Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным трендам мира косметики. В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы.

Разработкой новых продуктов и фирменного стиля команда компании занималась в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана смогла только в декабре 2021 года, вернувшись в Natura Siberica.

Поклонникам бренда Natura Siberica предложат обновленную коллекцию популярных шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica. В серии средств для ухода за волосами Oblepikha Siberica появятся новые продукты, а также изменится дизайн упаковки. В разработке новых продуктов линейки косметики для детей Little Siberica будут участвовать привлеченные эксперты и педиатры.

Изменения затронут и другие популярные бренды - Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica. Продукция под этими брендами будет выпускаться в обновленной упаковке, кроме того, потребителям предложат новые линейки уходовой и декоративной косметики.