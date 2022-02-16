Сенатор Пушков назвал фейк о "вторжении России" новой "пробиркой Пауэлла"

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так и не начавшееся 16 февраля, несмотря на данные ранее прогнозы западных СМИ, наступление России на Украину, заняло место в истории информационных войн наравне с пробиркой Колина Пауэлла, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

Пушков считает, что в формировании лживых данных о "российской агрессии" принимали участие как крупные издания, так и ведущие западные политики.

"Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года сохранится, конечно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, к примеру", — подчеркнул сенатор.

Как ранее писал kp.ru, недавно президент США Джо Байден назвал предполагаемую дату "нападения России" на Украину. По его словам, это должно было произойти 16 февраля 2022 года.

При этом американцы только посмеялись над таким заявлением. Так, читатели The Hill отметили, что Байден говорит на эту тему уже не первый месяц.