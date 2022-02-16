Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине Фото: REUTERS

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Российские биатлонистки пробежали дистанцию за 1 час 11 минут и 15,9 секунды. Они уступили победителям – сборной Швеции – 12 секунд, при этом россиянки использовали дополнительный патрон и один раз уходили на штрафной круг, пишет «КП-Спорт».

Бронзовые медали достались биатлонисткам из Германии. Они проиграли победительницам 37,4 секунды.

Как писал сайт kp.ru, накануне мужская команда России по биатлону заняла третье место в эстафете на Олимпиаде-2022. Российские спортсмены могли выиграть золото, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов на заключительном огневом рубеже и отправился на два штрафных круга. В итоге у сборной России лишь бронзовые медали.