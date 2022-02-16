Швеция подтвердила планы не вступать в НАТО Фото: Shutterstock

Правительство Швеции в очередной раз подтвердило свои планы не вступать в НАТО. При этом Стокгольм намерен сочетать свой нейтралитет с повышением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в сфере обороны, указывается во внешнеполитической декларации Швеции.

"Правительство не планирует направлять заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности не изменилась. Наш нейтралитет способствует нашему благополучию и сохранению стабильности и безопасности на территории Северной Европы. Мы сочетаем это с политикой в сфере обороны, которая держится на двух основах: укреплении национального потенциала и расширении международного партнерства в области обороны", – отмечается в тексте декларации.

Как ранее писал kp.ru, ситуация с Украиной не оказала влияния на позицию Швеции по вопросу о вступлении в НАТО. Об этом заявила госсекретарь Карин Валленстен, напомнив, что Стокгольм не стремится в НАТО, но хочет сотрудничать с альянсом.