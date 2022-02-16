«Русская Медиагруппа» займется продвижением русской музыки на юге страны

Российский медиахолдинг «Русская Медиагруппа» на протяжении многих лет активно занимается развитием русской музыки. В прошлом году холдинг запустил новое направление Concert & Event, в рамках которого по всей стране организует концерты, даря возможность поклонникам, в каком бы городе они ни жили, встретиться со своими кумирами.

Очередным шагом по продвижению русской музыки для «Русской Медиагруппы» стало подписание соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Корпорация Развития «Геленджик-2035» о сотрудничестве и всесторонней взаимной поддержке. Подписание соглашения состоялось сегодня на площадке Фонда Росконгресс.

Какие задачи ставит перед собой холдинг и зачем это партнерство Геленджику?

Все дело в том, что в южном городе-курорте завершается строительство нового культурного кластера – огромной площадки для мероприятий «Геленджик Арены». Она способна стать не только любимой локацией жителей города, но и местом притяжения туристов со всей России. Сегодня в стране растет сфера событийного туризма – и мероприятия на новой арене должны способствовать развитию всего Геленджика.

В свою очередь «Русская Медиагруппа», обладая большим опытом организации концертов, налаженными контактами с современными популярными артистами, имеет возможность дарить жителям и гостям Геленджика действительно востребованные и яркие события, создать новый драйвер как для развития русской музыки, так и курортного города.

Таким образом, объединив усилия, «Русская Медиагруппа» и «Корпорация Развития «Геленджик-2035» уже сегодня планируют ряд событий, которые, возможно, приобретут ежегодный формат, и точно привлекут внимание поклонников российской музыки со всей страны.