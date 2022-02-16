Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» России на Украину на конец февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся во вторник и среду, 15 и 16 февраля, «вторжении» России на украинскую территорию, служба эстонской внешней разведки перенесла дату «атаки» на конец февраля текущего года. Об этом говорится в официальном докладе ведомства.

Причиной отказа от «вторжения» 16 февраля в Эстонии назвали «неготовность российской армии». «По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», - говорится в докладе.

Кроме того, в Эстонии отметили, что действия России на собственной территории не угрожают ни НАТО, ни странам Балтии, но, по мнению авторов доклада, странам Запада нужно сдерживать Москву в любом случае.

Напомним, ранее британское издание The Sun, которое заявило о «вторжение» России на Украину в три часа ночи среды, 16 февраля, отредактировало свою статью. Как писал сайт kp.ru, журналисты издания отметили, что ночь, когда должна была состояться российская атака на Украину, прошла без происшествий. Незадолго до этого президент США Джо Байден назвал датой «вторжения» 16 февраля. Однако, российская сторона не раз говорила, что у нее нет планов «нападать» на незалежную.