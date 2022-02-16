Лавров заявил, что истерия Запада по поводу "вторжения России" вызывает удивление

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS

У России вызывает глубокое удивление продолжающаяся на Западе истерия вокруг темы якобы "вторжения" России на Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Конечно, нас это (длящаяся на Западе истерия вокруг якобы "вторжения" России на Украину - прим.ред.) сильно, я бы не говорил, что забавляет, но вызывает большое недоумение", - сказал Лавров по итогам встречи в формате "2+2", участниками которой стали руководители внешнеполитических ведомств и Минобороны России и Бразилии.

Как ранее сообщал kp.ru, недавно президент США Джо Байден выступил с заявлением о предполагаемой дате "нападения России" на Украину. Он говорил, что это должно было произойти 16 февраля 2022 года.

При этом читатели американского издания The Hill отметили, что американский лидер говорит об этом уже на протяжении нескольких месяцев.