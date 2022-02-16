Путин подписал закон о наделении статусом ветерана прокуроров и следователей за работу в Чечне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий следователей и прокуроров, которые выполняли свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике в период с 1994 по 1996 годы), а также в ходе контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.

Закон также предоставляет им право на меры социальной поддержки. Документ предусматривает распространение мер соцподдержки на следователей и прокуроров, которые стали инвалидами из-за ранения, увечья, контузии или заболевания, полученных при участии в боевых действиях, а также при исполнении служебных обязанностей в указанных выше условиях.

Основным условием отнесения к данной категории назван подтвержденный факт выполнения служебных обязанностей при перечисленных военных конфликтах. Речь идет о приказе руководителей органов прокуратуры или Следственного комитета РФ, а также Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.