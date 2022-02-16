Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения России" на Украину

Постпред России при ЕС Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Вторжения" России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримой перспективе, заявил газете Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Могу уверить, что касается России, то в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не предвидится на будущей неделе или неделю спустя, или в новом месяце", - сказал Чижов.

Также издание отмечает, что Чижов "лаконично" добавил, что "войны в Европе редко начинаются в среду".

Кроме этого, он призвал западные страны наконец учесть интересы России в сфере безопасности, и подчеркнул, что после "очень серьезных обвинений против РФ" США и государства НАТО должны предъявить "доказательства, иначе это является клеветой".

Как ранее писал kp.ru, недавно американский лидер Джо Байден сообщил о предполагаемой дате "нападения России" на Украину. Он заявлял, что это должно было случиться 16 февраля 2022 года.