Захарова допустила попадание поставляемого Украине Западом оружия на черный рынок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия не исключает, что поставляемое Западом на Украину оружие может попасть на черный рынок. Такое мнение на брифинге озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Государства НАТО под прикрытием созданной ими же информационной завесы быстрыми темпами продолжали накачивать Украину оружием в это самое время. И они совершенно не беспокоятся о том, что оно легко может проникнуть на черный рынок, между прочим, и быть использованным не против воображаемого агрессора, а против своих же собственных граждан, что мы уже не один раз могли наблюдать", - сказала она.

Кампания западных стран против учений России и Белоруссии преследует целью создание информационной завесы для накачки киевского режима оружием, считает Мария Захарова.

Как ранее писал kp.ru, часть оружия, поставляемого Украине западными государствами, может уходить на черный рынок. Об этом заявлял глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По данным украинской генпрокуратуры, он к настоящему времени составляет около пяти миллионов единиц.