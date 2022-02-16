Захарова призвала не верить заявлениям США в отношении Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не следует верить США в вопросах Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала Анатолия Шария.

"Следует прекратить, во-первых, верить всему тому, что говорят в США, особенно в отношении Украины, ее народа, а также России", - сказала Захарова.

Также она добавила, что следует "успокоиться и понять, что если что-то обещают бесплатно – это мышеловка". И население Украины втягивают в эту мышеловку "обещаниями небесной манны", заключила официальный представитель МИД России.

Как ранее писал kp.ru, США с рядом стран Европы допускают в отношении России агрессивную риторику, но в Москве не соглашаются с такого рода обвинениями. Это отмечал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в СМИ муссируются большое число сообщений о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, однако Москва не слышит ни одного предостережения в адрес Киева касаемо силового решения конфликта в Донбассе.