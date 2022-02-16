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Политика16 февраля 2022 15:24

Зеленский утвердил стратегию безопасности Украины, где Россия выступает угрозой

Украинский лидер подписал соответствующий указ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий стратегию госбезопасности страны. В документе о России говорится как об угрозе.

Документом определяются реальные и потенциальные угрозы для Украины. В том числе, там говорится, что РФ «с целью достижения своих стратегических целей» продолжает в отношении Украины гибридную «войну» при использовании политических, экономических, информационно-психологических средств, а также кибератак.

Кроме этого, в стратегии указывается, что власти временно оккупированных территорий (Украина называет так Крым и ряд территорий Донецкой и Луганской областей, вышедших из-под контроля Киева после образования самопровозглашенных ДНР и ЛНР - прим.ред.) допускают «грубое нарушение принципов и норм свободы человека и гражданина.

Как ранее писал kp.ru, США и некоторые страны Европы допускают в отношении России агрессивную риторику, но в Москве не соглашаются с такого рода обвинениями. Об этом заявлял пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков.