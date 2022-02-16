Российская короткометражка "Трэп" Анастасии Вебер получила "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. Фото: скрин

Короткометражный фильм российского режиссера Анастасии Вебер "Трэп" получил престижную награду - он завоевал "Золотого медведя" на Берлинском международном кинофестивале в программе короткометражного кино. Об этом сообщается на сайте Берлинале.

Церемония объявления наград состоялась 16 февраля. Члены жюри отметили, что данная картина мастерски передает фрагменты жизни молодых людей из России, которые оказались "застрявшими в контролируемом и угнетающем обществе". Россиянка Вебер поблагодарила жюри короткого метра за присуждение награды.

Напомним, фильм "Трэп" - дипломная работа режиссера, снятая в Санкт-Петербургской школе нового кино.

Берлинский кинофестиваль считается одним из самых престижных мировых киносмотров. Он регулярно проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".

Как писал сайт kp.ru, в 2022 году 6 из 10 призов жюри под руководством режиссера М. Найта Шьямалана («Шестое чувство») отдало женщинам. "Золотого медведя" вручили испанскому "Алькаррасу" Карлы Симон.

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