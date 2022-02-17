The Telegraph: Путин обнажил слабые места Запада Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой. Такое заключение представлено в редакционной статье британского издания The Telegraph.

По мнению обозревателей, российский лидер обнажил слабые места западного мира. Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, однако ему показали, что претензии на самом деле не обоснованы, отмечают авторы публикации.

Европейские госдеятели принял решение не выступать единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой, сетуют журналисты.

- Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него, - сказано в материале.

Также отмечается. что российская сторона одержала победу: Украину, скорее всего, не сделают членом НАТО, а газопровод "Северный поток - 2" уже построен и готов к поставкам газа для Европы.