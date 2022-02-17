В Госдепе заявили, что США не называли точные сроки "вторжения" России на Украину

В Госдепе заявили, что США не назвали точные сроки "вторжения" России на Украину Фото: REUTERS

В госдепартаменте США заявили, что американская сторона никогда не называла никаких точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс

- Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения". В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время, - объяснил Прайс.

Также он отметил, что несостоявшееся "вторжение" не говорит о том, что у Штатов могли оказаться неверные данные разведки.

Издание Politico незадолго до этого сообщало, что президент США Джо Байден во время участия в видеоконференции 11 февраля с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал "датой вторжения России" на Украину 16 февраля. А ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что "нападение России на Украину" произойдет 15 февраля.