Дмитрий "Гоблин" Пучков сообщил о своей госпитализации

Дмитрий Пучков сообщил о своей госпитализации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер, писатель, публицист, а также ведущий программы «Война и мир» на Радио «Комсомольская Правда» Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», заявил о своей госпитализации.

Писатель сообщил о своей болезни в Instagram, выложив на своей странице фотографию из больничной палаты. «Залег авторитетно», - написал блогер на своей странице.

При этом публицист не стал уточнять диагноз, отметив, что «болезнь вторую неделю не отпускает».

Дмитрий Пучков сообщил о своей госпитализации Фото: Instagram.com

Пучков также рассказал, что чувствует себя нормально. «Неважно, что случилось, но две недели назад заболел, и что-то никак не проходит. Поэтому решил отдаться в лапы специалистов. Чувствую себя нормально, не помираю», - приводит его слова телеканал «78».

Дмитрий «Гоблин» Пучков - российский публицист, блогер, писатель, а также переводчик и разработчик компьютерных игр. Он переводил такие фильмы, как «Криминальное чтиво» и «Плохой Санта». Также он является членом общественного совета при Министерстве культуры России.