Путин подписал указ о военном сборе запасников в 2022 году

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В пятницу, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе российских граждан на военные сборы в 2022 году.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что в этом году призываются запасники «для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности».

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян на военные сборы, поручается правительству и органам исполнительной власти субъектов страны. Президентский указ вступил в силу в день его публикации.

Распоряжение главы государства опубликовано 18 февраля

Напомним, как писал сайт kp.ru, подобные сборы в строевых частях проводятся каждый год, в зависимости от необходимости, призывают разное количество запасников – от пяти до 15 тысяч, а длятся сборы резервистов от двух недель до двух месяцев. Цель таких мероприятий – обновить знания и навыки запасников, а в конце сборов сдать зачеты по теории и практике. Гражданин, успешно сдавший зачеты, может быть представлен к присвоению очередного воинского звания.