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Происшествия18 февраля 2022 21:44

В Луганске произошел сильный взрыв, загорелся газопровод «Дружба»

На месте работают сотрудники МЧС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе

В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе

Фото: Кадр видео

В ночь на субботу в Луганске прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул крупный пожар на газопроводе «Дружба» в районе Малой Вергунки. Сообщения о том, что рядом с городом горит газопровод, начали поступать от очевидцев вскоре после полуночи, примерно в 00:10.

Жители Луганска делятся в соцсетях снимками и видео, на которых зарево в ночном небе над городом. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, туда уже также выехали аварийные бригады ГУП «Луганскгаз», сообщает агентство Луганский информационный центр.

Жители Луганска делятся в соцсетях снимками и видео

Жители Луганска делятся в соцсетях снимками и видео

Горожане сообщают, что очаг возгорания находится в районе завода «Горизонт». По предварительной версии, причиной возгорания могла стать авария на газораспределительном узле, расположенном в районе улицы 2-я Беломорская.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.