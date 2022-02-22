ABC: США призвали Зеленского уехать из Киева во Львов в целях безопасности

США призвали Зеленского уехать из Киева во Львов в целях безопасности Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов настоятельно рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева во Львов из соображений безопасности. Об этом сообщает телеканала ABC.

Кто именно из американских властей рекомендовал украинскому лидеру покинуть столицу, не уточняется. С какими конкретно опасениями связана такая рекомендация, также не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе НАТО объявила о закрытии своего представительства в Киеве и переводе сотрудников в Брюссель и Львов.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Олег Никитин заявил, что офис президента Украины и Верховная рада республики готовятся эвакуироваться из Киева во Львов. Никитин отметил, что США и другие страны НАТО уже начали перемещать свои диппредставительства.

По словам представителя оборонного ведомства ДНР, эвакуация украинского руководства готовится на случай «провала агрессии Киева против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов».