Эксперт оценил ущерб от новых санкций Запада в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» ущерб от возможных новых санкционных мер Запада в отношении Москвы.

Как отметил специалист, он не уверен в том, что Москва получит «самый пессимистический пакет санкций, о котором так много говорили последнее время». Эксперт указал на предыдущий опыт введения ограничений, который, по его словам, показывает, что на Россию, «не сказать, чтобы они не действовали совсем, но изменить позицию России по ключевым для Запада, наиболее интересным темам не удалось».

«Есть понимание, что даже самый жесткий вариант санкций, который могут сегодня ввести западные страны против России, приведет к тому же самому эффекту, то есть близкому к нулю. Да, действительно, мы потеряли довольно много с момента 2014 года», - заявил он.

Зубец обратил внимание на то, что реальные доходы населения с 2014 по 2020 год упали на 10 %. Однако, по его словам, в большой степени это следствие пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, а «не давления санкций». «Хотя они тоже внесли свой вклад», - добавил он.

Напомним, накануне президент США Джо Байден принял решение подписать указ о санкциях в связи с признанием Москвой независимости республик Донбасса. В частности, речь идет о указе, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР.