Парламент ЛНР ратифицировал соглашение о дружбе и взаимопомощи с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Луганской народной республики во вторник, 22 февраля, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Как сообщает Луганский информационный центр, решение о принятии договора было принято единогласно, «за» ратификацию проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании.

Напомним, ранее Комитеты Государственной думы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали нижней палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Как уточнялось, вопрос о ратификации данных соглашений в России планируют рассмотреть на пленарном заседании, которое состоится во вторник, 22 февраля.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москвы с республиками Донбасса заключаются на десять лет, а прекратить действие данного соглашения возможно не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. Эти соглашения дают право на совместную оборону, а также России, ЛНР и ДНР могут использовать военную инфраструктуру и строить военные базы на территориях друг друга.