Банк России заявил о мерах поддержки финансового сектора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке страны, а также готов принять все необходимые меры для того, чтобы поддержать финансовую стабильность. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в регуляторе.

Отмечается, что Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября текущего года отражать в отчетности облигации и акции по рыночной стоимости на 18 февраля этого года, а кредитные организации могут использовать величины курсов иностранных валют по тем же датам.

«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Напомним, сегодня, 22 февраля, европейская валюта поднялась выше 91 рубля, что произошло впервые с апреля 2021 года, а днем ранее российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%. Как писал сайт kp.ru, это произошло на фоне усиления геополитических рисков.