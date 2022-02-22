В ДНР заявили о гибели трех человек при взрыве машины украинскими диверсантами Фото: Telegram-канал Народной милиции ДНР

Украинские диверсанты взорвали автомобиль на трассе Донецк – Горловка, в результате происшествия погибли три мирных жителя, сообщает пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики.

«Утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе «Донецк – Горловка» осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигавшихся по указанному маршруту на транспортном средстве», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, накануне в ЛНР сообщили о двух пострадавших при взрыве припаркованного автомобиля. В машине сработало неустановленное взрывное устройство.

Кроме того, Народная милиция ДНР заявила о гибели военнослужащего при атаке украинскими военными. Позже появилось сообщение о том, что в Донецке обстреляли две школы.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер.