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Политика22 февраля 2022 8:36

Захарова призвала напомнить Киеву заявления украинских лидеров по Минским соглашениям

Дипломат отметила ряд высказываний украинских лидеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова призвала напомнить Киеву заявления украинских лидеров по Минским соглашениям

Захарова призвала напомнить Киеву заявления украинских лидеров по Минским соглашениям

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву нужно напомнить заявления украинских лидеров и чиновников, сделанных по поводу Минских соглашениях, когда они заговорят об их поддержке. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда они будут кричать, что только и жили этим документом [Минскими соглашениями] и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем в своем Telegram-канале.

Далее дипломат привела ряд высказываний украинских лидеров, которые были в период с 2019 по 2022 годы о необходимости менять Минские соглашения или вовсе отказаться. Она отметила цитаты президента Украины Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова, вице-премьера Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также бывшего главы государства Петра Порошенко.