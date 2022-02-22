Депутат бундестага Контре оценил признание ДНР и ЛНР: "Запад получил по заслугам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада заплатили за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

"Западные страны получили по заслугам за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны", – выразил свое мнение Котре.

Кроме этого, он добавил, что переход "загнанной в угол" России к "передовой обороне" можно было бы предотвратить со стороны партнеров страны с Запада.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к россиянам. Глава государства заявил, что считает нужным принять решение о незамедлительном признании суверенитета ДНР и ЛНР, так как те, кто выбрал путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никаких иных решений конфликта в Донбассе, помимо военного. Сразу после обращения Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.