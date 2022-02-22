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Политика22 февраля 2022 9:06

Читатели Le Figaro поддержали решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР

Ответственность за ситуацию во многом несут США, считают многие французы
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Читатели Le Figaro поддержали решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР

Читатели Le Figaro поддержали решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают решение России о признании независимости ЛНР и ДНР.

Многие пользователи выразили мнение, что именно США ответственны за сложившуюся ситуацию.

"Жестокость Соединенных Штатов и бессилие Европы привели к такому результату", — написал один из комментаторов.

"Хочу напомнить, что спровоцированный агентами ЦРУ Майдан вылился в катастрофу для Донбасса. Первый впопыхах принятый закон утвердил украинский в качестве единственного официального языка, поэтому граждане, проживающие на этих территориях, по факту оказались исключенными из общества. Они хотели независимости, а им ответили стрельбой", — отметил читатель с ником Emotionless brain.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к россиянам. Российский лидер заявил, что считает необходимым принять решение о незамедлительном признании суверенитета ДНР и ЛНР, поскольку те, кто выбрал путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не хотят признавать сейчас никаких других решений конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этих слов Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.