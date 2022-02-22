На Госуслугах запустили выдачу QR-кодов по итогам тестов на антитела к коронавирусу

На Госуслугах появилась функция выдачи QR-кодов на основе тестов на антитела к COVID-19 Фото: Shutterstock

Минцифры России запустило функцию выдачи QR-кодов на портале Госуслуг по итогам тестов на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сертификат выдается на русском и английском языках в течение трех дней с момента подачи заявления и формируется только один раз и сроком на полгода. Второй раз получить сертификат переболевшего по наличию антител не получится.

"Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги, - уточнили в министерстве. - С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)".

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав утвердил новую форму COVID-сертификатов после вакцинации или после перенесенной болезни. Теперь в сертификате появятся данные о наличии антител (IgG) – для тех, кто переболел бессимптомно, нередко даже не подозревая об этом. И теперь защищен естественным иммунитетом, точно так же, как те, кто официально имел диагноз «ковид».

Результаты тестов о наличии антител к коронавирусу принимаются из любой лаборатории. Уровень антител роли не играет, важен сам факт их наличия. В ковид-сертификат по заявлению гражданина на портале Госуслуг занесут дату проведения анализа, данные о методе исследования и название медицинской организации.