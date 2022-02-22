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Политика22 февраля 2022 10:24

Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Договоры заключаются на десять лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ во вторник, 22 февраля, ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Напомним, ранее, 22 февраля, соответствующие соглашения единогласно приняли в парламентах Донецкой и Луганской народных республиках, а Комитеты Государственной думы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали нижней палате ратифицировать данные документы.

Как писал сайт kp.ru, Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР заключаются на десять лет, а прекратить действие этих соглашений стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения периода. Соответствующие документа дают право на совместную оборону. Кроме того, Москва и республики Донбасса смогут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.