Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ во вторник, 22 февраля, ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Напомним, ранее, 22 февраля, соответствующие соглашения единогласно приняли в парламентах Донецкой и Луганской народных республиках, а Комитеты Государственной думы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали нижней палате ратифицировать данные документы.

Как писал сайт kp.ru, Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР заключаются на десять лет, а прекратить действие этих соглашений стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения периода. Соответствующие документа дают право на совместную оборону. Кроме того, Москва и республики Донбасса смогут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.