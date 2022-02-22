Зеленский заявил, что санкции против России должны включать полную остановку "Северного потока – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Новые санкции в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик должны обязательно включать полную остановку "Северного потока – 2". С таким заявлением сегодня, 22 февраля, на брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом выступил глава Украины Владимир Зеленский.

"Европа и мир не должны допустить повторения трагических ошибок, допущенных в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью оперативного введения санкций за новый акт агрессии против Украины. Эти ограничения должны включать полную остановку "Северного потока 2", – отметил Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года по завершении внеочередного большого заседания Совбеза выступил с обращением к россиянам. Глава РФ отметил, что считает нужным принять решение о незамедлительном признании суверенитета ДНР и ЛНР, так как те, кто избрал путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали раньше и не желают признавать в настоящее время никаких других решений конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого выступления Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.