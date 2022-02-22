Лавров заявил о гарантиях безопасности ДНР и ЛНР со стороны России

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечение их безопасности. Думаю, что это всем понятно", - пояснил Лавров.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе ухудшилась. В ДНР и ЛНР сообщали о большом числе обстрелов со стороны военных сил Украины. Жители ДНР и ДНР были временно эвакуированы в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, это относилось к пожилым людям, женщинам и детям.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года после большого заседания Совбеза подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Российский глава также отметил, что Украина никогда не имела "собственной подлинной государственности".