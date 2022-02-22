Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Обновлённый участок набережной реки Зея в Благовещенске откроем в этом году»

В Благовещенске продолжается благоустройство набережных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Благовещенске в 2022 году будет сдан первый обновленный участок набережной реки Зеи. Отрезок протяженностью 0,7 километра уже готов на 88%. Рабочим осталось установить ограждения, лавочки и урны, проложить пешеходные дорожки и велодорожки, а также озеленить территорию.

- Обновлённый участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке начнется возведение жилых кварталов, при поддержке ПАО «Газпром» уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, - рассказал глава Амурской области Василий Орлов.

Работы ведутся от улицы Октябрьской до судостроительного завода. Второй участок набережной реки Зея длиной 1,1 километра планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. На обновленной набережной появится промежуточный ярус со смотровыми площадками, на котором оборудуют пять лестниц и три съезда-пандуса. Проект также предусматривает строительство ливневой канализации, установку наружного освещения и благоустройство прогулочной зоны. На финансирование этих работы выделяется 384,3 миллиона рублей.

После завершения благоустройства на набережной Зеи планируется оборудовать площадку для катания на скейтбордах и роликах, а также баскетбольную площадку. В ближайшей перспективе на территории возле набережной будет построено около 110 тысяч квадратных метров нового жилья.

Благоустройство набережной Зеи включено в проект «Берегоукрепления набережной реки Амур». Напомним, в Благовещенске также идет строительство современной набережной на реке Амур. Общий объем капитальных вложений в берегоукрепление и реконструкцию набережной Благовещенска оценивается в 39 миллиардов рублей. Масштабный проект состоит из нескольких этапов, включающих строительство музея российско-китайской дружбы, концертно-выставочного комплекса «Трибуна-Холл», а также канатной дороги из Благовещенска в китайский город Хэйхе. Проект трансграничной канатной дороги предусматривает обустройство вокзального терминала и службы пограничного контроля. Площадь четырехэтажного здания терминала составит 26 тысяч квадратных метров.