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В мире22 февраля 2022 11:56

Председатель ОБСЕ заявил, что НАТО начинает адаптироваться к решениям России по Донбассу

Речь шла о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Фото: пресс-служба ОБСЕ

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Фото: пресс-служба ОБСЕ

НАТО приступает к процессу стратегической адаптации к решениям России по Донбассу, заявил предатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Стартует процесс стратегического приспособления НАТО к той новой ситуации, которую Генеральный секретарь охарактеризовал как новую нормальность", - сказал Рау представителям СМИ после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также Рау добавил, что этот процесс только начался, и трудно говорить,какими будут итоги. При этом он добавил, что новые результаты обязательно должны быть "усилением сдерживания восточного фланга НАТО".

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их главами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин дал распоряжение МИД РФ установить дипломатические контакты с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - поддерживать мир на их территориях.