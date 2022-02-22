В ЛНР сообщили, что украинские войска 27 раз нарушили режим тишины за два часа, фото: штаб "ООС"

Киев 27 раз за немногим более чем два часа нарушил режим прекращения огня в ЛНР, в частности, используя запрещенные Минскими соглашениями снаряды, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны украинских вооруженных сил зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня", - уточняется в заявлении.

Указывается, что в процессе обстрелов, в том числе, использовались запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

Отметим, что в течение последних дней ситуация в Донбассе становилась все более тяжелой. В ДНР и ЛНР рассказывали о большом количестве обстрелов со стороны ВСУ. А 19 февраля 2022 года главами ДНР и ЛНР было направлено обращение к России с просьбой признать независимости республик.

А накануне, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями РФ подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.