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Политика22 февраля 2022 12:52

Путин и президент Азербайджана Алиев подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии

Также главы двух страны обсудят комплекс вопросов двустороннего партнерства
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Путин и президент Азербайджана Алиев подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии

Путин и президент Азербайджана Алиев подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят исполнение договоренностей по Нагорному Карабаху и подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Двадцать второго февраля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсуждение всего комплекса вопросов будущего развития двусторонних отношений по политическому, торгово-экономическому и гуманитарному направлению", - уточняется в сообщении.

Также будет рассмотрен вопрос реализации договоренностей президентов РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе, меры по восстановлению экономических и транспортных связей в южнокавказском регионе.

Как ранее писал kp.ru, Путин и Алиев обсудили переговоры России с США и НАТО по безопасности, а также миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане.