Захарова заявила, что Россия не отказывается от запланированной встречи Лаврова и Блинкена

В МИД России заявили, что ведомство не отказывается от запланированной ранее встречи Лаврова и Блинкена. Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России не отказывается от ранее запланированной встречи главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом во вторник 22 февраля сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, российский МИД находится в контакте с зарубежными партнерами, от планов и обязательств относительно встречи Лаврова и Блинкена не отказывался. Об этом официальный представитель МИД заявила в эфире телеканала Россия 24.

Ранее сообщалось, что внешнеполитические ведомства России и США прорабатывают возможность встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Предполагается, что эта встреча она пройдет 24 февраля 2022 года в Женеве. Подробности читайте здесь на kp.ru.

Сергей Лавров встречался с Энтони Блинкеном в Женеве 21 января 2022 года. Обсуждалась ситуация вокруг Украины и гарантии обеспечения безопасности. Подробности.