Лондон выразил официальный протест послу России из-за "подрыва суверенитета Украины"

Посол России в Лондоне Андрей Келин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия выразила послу России Андрею Келину официальный протест из-за "подрыва суверенитета Украины", отмечается в сообщении британского МИДа.

"Мы ясно дали понять российскому послу, что России придется заплатить за свои действия дальнейшими санкциями, если она не выведет свои войска", - заявили в британском МИД.

Также там добавили, что Россия должна выполнить обязательства по Хельсинкскому акту, Минским соглашениям и Будапештскому меморандуму 1994 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 января 2022 года по окончании заседания Совбеза обратился к россиянам и заявил, что считает нужным как можно быстрее признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что другие страны предпочитают не замечать ужасов и геноцида в Донбассе, где ни одних суток не проходит без обстрелов, постоянно совершаются убийства мирных жителей. По словам Путина, если все это будет продолжаться и в дальнейшем, вся ответственность за ситуацию ляжет на киевский режим.

Сразу после своего обращения Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В них российский президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами.