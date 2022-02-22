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Политика22 февраля 2022 14:26

Лондон выразил официальный протест послу России из-за "подрыва суверенитета Украины"

Андрею Келину заявили, что "если Россия не выведет войска из Украины, последуют санкции"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Посол России в Лондоне Андрей Келин

Посол России в Лондоне Андрей Келин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия выразила послу России Андрею Келину официальный протест из-за "подрыва суверенитета Украины", отмечается в сообщении британского МИДа.

"Мы ясно дали понять российскому послу, что России придется заплатить за свои действия дальнейшими санкциями, если она не выведет свои войска", - заявили в британском МИД.

Также там добавили, что Россия должна выполнить обязательства по Хельсинкскому акту, Минским соглашениям и Будапештскому меморандуму 1994 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 января 2022 года по окончании заседания Совбеза обратился к россиянам и заявил, что считает нужным как можно быстрее признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что другие страны предпочитают не замечать ужасов и геноцида в Донбассе, где ни одних суток не проходит без обстрелов, постоянно совершаются убийства мирных жителей. По словам Путина, если все это будет продолжаться и в дальнейшем, вся ответственность за ситуацию ляжет на киевский режим.

Сразу после своего обращения Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В них российский президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами.