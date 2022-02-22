В ДНР с сарказмом отнеслись к санкциям США против республики

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецкой народной республике с сарказмом отнеслись к заявление о санкциях США в отношении ДНР. Ситуацию с введением ограничений в отношении республики прокомментировал журналистам депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. В частности, он шутливо отметил, что Байден признал существование ДНР.

Как рассказал сегодня, 22 февраля, высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим лицам и компаниям инвестировать в ДНР и ЛНР и вести с ними торговлю.

"Мы рады что американский президент Джо Байден признал, что ДНР и ЛНР существуют. И такая мировая держава, как США, вводит против них санкции", – заявил РИА Новости Бердичевский.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 января 2022 года по завершении заседания Совбеза обратился к российским гражданам и заявил, что считает необходимым как можно оперативнее признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

Сразу после своих слов Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В них глава российского государства распорядился обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами.