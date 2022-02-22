CNN сообщило, что силы спецназа США покинули Украину Фото: REUTERS

США полностью вывели свои силы специального назначения с территории Украины. Об этом сообщила сегодня, 22 февраля, журналистка телекомпании CNN Наташа Бертран, сославшись на информацию от представителя Европейского командования США Билла Спикса.

Как уточнила Бертран со ссылкой на свои источники, итоговой задачей спецназовцев было "сопровождение сотрудников американского посольства в Польшу прошедшей ночью".

В Пентагоне до этого не называли точного числа военных сил специального назначения на Украине. Ранее США вывели из Украины военных инструкторов Нацгвардии.

Соединенные Штаты публично выражают тревогу, что Россия якобы может предпринять "враждебные действия" в отношении Украины в будущем. В частности, заявления такого рода делала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза в понедельник, 21 февраля 2022 года.

Напомним, США с рядом европейских стран используют в отношении России агрессивную риторику, но в Кремле отрицают все выдвигаемые против страны обвинения. В частности, это касается приписываемых РФ планов "вторгнуться" в Украину.