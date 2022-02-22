Путин заявил, что Киев убил Минские соглашения задолго до признания Россией ДНР и ЛНР

Путин заявил, что Минские соглашения утратили силу. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев «убил» Минские соглашения задолго до того, как Россией было принято решение признать суверенитет республик Донбасса. Об этом российский лидер сказал во вторник 22 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы не просто семь, почти 8 лет этим занимались. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть - мы были заинтересованы в Минском комплексе мер. Важно то, что под этими документами стояли подписи руководителей республик и тогда мы добились этого компромисса. Это было непросто сделать. Но компромисс был найден, это было движение к мирному урегулированию. Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего решения. И не нами, а действующими киевскими властями», - сказал Путин.

Российский президент заявил о заинтересованности РФ в реализации Минских договоренностей.

«РФ была заинтересована в реализации Минских соглашений, потому что это результат компромисса», - подчеркнул он.

Путин отметил, что решение о признании республик Донбасса было принято, чтобы не допустить продолжения геноцида в этом регионе.

«Ждать продолжения геноцида? Смотреть на это невозможно. Собственно, вот и все. Наши коллеги, когда мы с ними разговариваем, говорили одно и тоже. Но они не могли заставить своих партнеров в Киеве это сделать. Мы вынуждены были принять это решение», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Минские соглашения утратили силу.

«Минские соглашения теперь не существуют», - резюмировал Путин.