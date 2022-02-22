Путин: Россия категорически возражает против приема Украины в НАТО

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия категорически возражает против приему Украины в Североатлантический альянс.

"Мы категорически возражаем против приема Украины в НАТО. И есть аргументация, я уже говорил. Мы исходим из того, что говорят в западных столицах", - подчеркнул глава государства.

Путин констатировал, что лучшее решение этого вопроса - добровольный отказ киевских властей от вступления в НАТО.

"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета", - констатировал российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что новая военная стратегия Украины полностью посвящена противостоянию с Россией, а Киев пытается втянуть в этот процесс другие государства.